Футбольная площадка с искусственным покрытием открылась в Витебске

Тренироваться здесь будут самые маленькие воспитанники детско-юношеской спортивной школы. В ней занимаются более полутысячи детей в возрасте от 6 до 17 лет. В распоряжении юных футболистов несколько площадок. Преимущество новой - современное покрытие.