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Футбольная площадка с искусственным покрытием открылась в Витебске

Тренироваться здесь будут самые маленькие воспитанники детско-юношеской спортивной школы. В ней занимаются более полутысячи детей в возрасте от 6 до 17 лет. В распоряжении юных футболистов несколько площадок. Преимущество новой - современное покрытие.

В подарок юные футболисты получили мячи. После церемоний открытия, на новом поле прошел товарищеский матч между командами детско-юношеской спортивной школы. 

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