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Футбольная сборная Беларуси готовится к квалификации чемпионата Европы, а столичный клуб по мини-футболу выиграл первенство страны

Сборная Беларуси по футболу продолжает подготовку к играм квалификации чемпионата Европы, на очереди матчи против Израиля и Косово. Тем временем мини-футбольный клуб "Столица" выиграл золотые медали первенства страны, в финале обыграв гомельский ОРЗ. Подробности в рубрике "Матчбол" (видео).

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