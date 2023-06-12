Футбольная сборная Беларуси готовится к квалификации чемпионата Европы, а столичный клуб по мини-футболу выиграл первенство страны

Сборная Беларуси по футболу продолжает подготовку к играм квалификации чемпионата Европы, на очереди матчи против Израиля и Косово. Тем временем мини-футбольный клуб "Столица" выиграл золотые медали первенства страны, в финале обыграв гомельский ОРЗ. Подробности в рубрике "Матчбол" (видео).