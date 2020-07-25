Футбольная суббота на "Беларусь 5". Для болельщиков в эфире сразу три поединка

19-й тур чемпионата Беларуси по футболу продолжится сегодня тремя матчами."Неман", у которого уже 9 побед, в гостях сразится с аутсайдером турнира "Белшиной". Двумя часами ранее " Ислочь" сыграет с брестским "Динамо". Завершится игровой день поединком между "Динамо- Минск" и "Городеей" . Все матчи в прямом эфире покажет "Беларусь 5".

