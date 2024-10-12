Футбольный матч памяти сыграют ветераны минского "Динамо" и БАТЭ

"Уверен, спортсмены покажут классную игру. В этой жизни мне повезло не один десяток лет рассказывать о том, как в свои золотые годы практически все участники этого матча показывали высокое мастерство. Ну и разумеется, не раз мне доводилось рассказывать о вдохновенной творческой игре и Валентина Белькевича, и Юрия Пудышева".