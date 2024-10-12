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Футбольный матч памяти сыграют ветераны минского "Динамо" и БАТЭ

Валентин Белькевич и Юрий Пудышев - мастера кожаного мяча, чья игра вдохновляла десятки тысяч поклонников футбола. 12 октября в Минске пройдет матч памяти, посвященный легендарным игрокам. На поле выйдут команды ветеранов минского "Динамо" и БАТЭ.

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Владимир Новицкий, спортивный телекомментатор:

"Уверен, спортсмены покажут классную игру. В этой жизни мне повезло не один десяток лет рассказывать о том, как в свои золотые годы практически все участники этого матча показывали высокое мастерство. Ну и разумеется, не раз мне доводилось рассказывать о вдохновенной творческой игре и Валентина Белькевича, и Юрия Пудышева".

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