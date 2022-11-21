Футбольное первенство Беларуси завершено. Итоги - в рубрике "Матчбол"

Столичное хоккейное "Динамо", к сожалению, терпит четвертое поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге, возможность исправить положение будет уже завтра. Тем временем футбольное первенство страны официально завершено - итоги сезона в рубрике "Матчбол".