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Футбольное первенство Беларуси завершено. Итоги - в рубрике "Матчбол"

Столичное хоккейное "Динамо", к сожалению, терпит четвертое поражение подряд в Континентальной хоккейной лиге, возможность исправить положение будет уже завтра. Тем временем футбольное первенство страны официально завершено - итоги сезона в рубрике "Матчбол".

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