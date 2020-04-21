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Футбольные клубы Чехии возобновили тренировки

Командам разрешено заниматься небольшими группами, тренировки максимально бесконтактные. Расстояние не ближе двух метров друг от друга. В раздевалке игроки не пересекаются. В душ не ходят - сразу домой после занятий. С такими мерами предосторожности вышли на работу чешские футбольные клубы. О дате возобновления чемпионата пока не сообщается. Послабления карантина в Чехии рассчитаны на пять этапов. Ожидается, что с 11 мая откроются залы и фитнес-центры без раздевалок.

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