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ФК "Неман" и "Динамо-Минск" 20 июля проведут ответные матчи за выход во 2-й раунд Лиги конференций
Сегодня два белорусских клуба проведут ответные поединки в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций. "Неман" сыграет против "Вадуца" на номинально домашней арене в Венгрии. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале "Беларусь 5" в 9 вечера.
Помимо этого, минское "Динамо" готовится ко второму матчу с боснийским "Железничаром". В первой встрече команда под занавес игры упустила победу, сыграв вничью - 2:2. Ответный поединок бело-синих пройдет на арене в Баку.
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