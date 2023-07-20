ФК "Неман" и "Динамо-Минск" 20 июля проведут ответные матчи за выход во 2-й раунд Лиги конференций

Сегодня два белорусских клуба проведут ответные поединки в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций. "Неман" сыграет против "Вадуца" на номинально домашней арене в Венгрии. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале "Беларусь 5" в 9 вечера.