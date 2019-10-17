Футбольные клубы против переноса матча "Барселона" - "Реал" в Мадрид

Спор вокруг первого Эль-Классико сезона. "Барселона" должна принять мадридский "Реал" 26 октября, однако в этот день в столице Каталонии запланированы протесты, из-за чего властями Каталонии в Федерацию футбола Испании был отправлен запрос о переносе встречи. Клубы намереваются все же сыграть на "Камп Ноу".