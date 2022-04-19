Футбольный клуб "Барселона" проиграл "Кадису"

Не успели все восхититься тем, как Хави наладил игровые механизмы "Барселоны", как каталонцы допустили вторую осечку. Вслед за вылетом из Лиги Европы сине-гранатовые проиграли на "Камп Ноу" "Кадису" со счетом 0:1. "Барса" вторая в таблице и уже отстает от "Реала" на 15 очков при игре в запасе.