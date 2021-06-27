3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Футбольный клуб "Динамо Брест" сумел отобрать очки у "Шахтера" - 1:1
Брестское "Динамо" становится первой командой, сумевшей взять у ранее непобедимого "Шахтера" балл. В матче 14-го тура Высшей лиги гости сыграли вничью с "горняками" и прервали их серию из 13 побед. Отметим, что после мяча Ахмеди на 18-й минуте счет выровнял Станислав Беленький. Украинец забивает уже в третьем матче подряд и 7-й раз в лиге.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
В Канаде запретили публиковать имена 900 нацистских преступников, бежавших в страну. В чем причина?
При израильской атаке на Дамаск погибли не менее 15 мирных граждан
The Times: Украина может создать ядерную бомбу
Житель Подмосковья обнаружил противопехотную мину под полом квартиры - эвакуировано 38 человек
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подробности изъятия 225 кг психотропов - в фильме "Наркотрафик через Беларусь: спецоперация"
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело