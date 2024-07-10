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Футбольный клуб "Динамо-Минск" стартует в квалификации Лиги чемпионов

Минское "Динамо" первым из белорусских клубов стартует в квалификации еврокубков. Уже сегодня лучшая команда страны начнет отбор в самом престижном клубном турнире континента - Лиги чемпионов, где последний раз "бело-синие" выступали 20 лет назад! В соперниках у белорусов - "Пюник" из Армении. Номинально домашний матч коллектив Вадима Скрипченко проведет в Венгрии, здесь с понедельника минчане и готовились к поединку. В прямом эфире матч покажет телеканал " Беларусь 5". А вместе со зрителями за увлекательной встречей будет наблюдать комментатор Федор Прошкин.

Стартовый свисток на стадионе "Городской" в венгерском Мезекевешде прозвучит в 21:45, прямая трансляция на телеканале " Беларусь 5" начнется на пять минут раньше. Ответная встреча пройдет 16 июля в Армении.

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