Футбольный клуб "Динамо-Минск" стартует в квалификации Лиги чемпионов

Минское "Динамо" первым из белорусских клубов стартует в квалификации еврокубков. Уже сегодня лучшая команда страны начнет отбор в самом престижном клубном турнире континента - Лиги чемпионов, где последний раз "бело-синие" выступали 20 лет назад! В соперниках у белорусов - "Пюник" из Армении. Номинально домашний матч коллектив Вадима Скрипченко проведет в Венгрии, здесь с понедельника минчане и готовились к поединку. В прямом эфире матч покажет телеканал " Беларусь 5 ". А вместе со зрителями за увлекательной встречей будет наблюдать комментатор Федор Прошкин.