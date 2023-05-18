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Футбольный клуб "Дипломат" отмечает 5-летний юбилей
Футбольному клубу "Дипломат" в этом году исполнилось 5 лет.
За это время основатели команды проделали большую работу не только в плане популяризации игры номер один в стране. Путешествуя по Беларуси, игроки клуба поучаствовали в ряде социальных проектов. В состав любительского коллектива входят сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, чрезвычайные и полномочные послы, а также представители бизнес-структур. Сегодняшний матч против команды друзей был приурочен ко дню рождения "Дипломата".
5 лет, к слову, любительский клуб "Дипломат" отпраздновал еще 14 февраля - в День всех влюбленных, но товарищеский матч в честь юбилея решили организовать весной.
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