ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Футбольный клуб "Дипломат" отмечает 5-летний юбилей

Футбольному клубу "Дипломат" в этом году исполнилось 5 лет.

За это время основатели команды проделали большую работу не только в плане популяризации игры номер один в стране. Путешествуя по Беларуси, игроки клуба поучаствовали в ряде социальных проектов. В состав любительского коллектива входят сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси, чрезвычайные и полномочные послы, а также представители бизнес-структур. Сегодняшний матч против команды друзей был приурочен ко дню рождения "Дипломата".

5 лет, к слову, любительский клуб "Дипломат" отпраздновал еще 14 февраля - в День всех влюбленных, но товарищеский матч в честь юбилея решили организовать весной.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все