Когда команда КВН БГУ чуть больше 20 лет назад шутила лучше всех - многие игроки одного белорусского клуба тогда даже не появились на свет. Но сегодня, когда говорят о борьбе за чемпионство в Высшей профессиональной белорусской футбольной лиге, так или иначе, обсуждают аббревиатуру Белорусского государственного университета. И вот почему.

Футбольный клуб "Энергетик-БГУ" показывает совершенно феноменальный результат, обладая самым низким бюджетом среди всех участников турнира. Но, кажется именно "студенты" - так смело можем называть эту команду - заслуживают титул в этом году больше других, тем более гранды белорусского футбола "Шахтер", БАТЭ и минское "Динамо" сами отдают важные матчи.

Результаты "Энергетика" многие сравнивают с успехом британского "Лестера" в сезоне 2015-2016. Тогда эта команда не ходила в претендентах даже за верхнюю половину турнирной таблицы, но стала чемпионом! Так в чем же феномен "Энеретика", расскажетвыпускник БГУ Андрей Козлов.

Одно из тренировочных занятий футбольного клуба "Энергетик-БГУ" набирало обороты. Особенность команды - две объемные тренировки в день. Никому не говорите, но даже некоторые наши топы проводят лишь одно ежедневное занятие.

База одного из ведущих клубов Высшей лиги в 2022-м находится вблизи автошколы и ГАИ на столичной улице Семашко. Вокруг от футбола не отвлекает ничто.

В каждом действии читалась самоотверженность и совершенная осмысленность принятия того или иного решения.

Ребята здесь собраны не сильно то и известные широкому кругу болельщиков. Но футбольное выражение "порядок бьет класс" - это вот как раз про них. И давайте сразу знакомиться ближе. Полузащитник Ярослав Макушинский и защитник Илья Лукашевич - важные фигуры "Энергетика".





Основная особенность - это коллектив. Мы все плюс-минус одного года, все плюс-минус на одной волне. Илья Лукашевич, защитник ФК "Энергетик-БГУ" (Минск)

Понравилось и удивило то, что здесь нужно работать, пахать - и тогда появляется результат.

Ярослав к 24 годам пощупал все наши лиги и сменил не один клуб, особенно на родной Гомельщине. Илья этой осенью вызывался в национальную сборную. Сам воспитанник Минска, а там кого только не воспитали!

Мне кажется, клубы, которые рангом ниже, они уже подбираются к этим клубам. Илья Лукашевич, защитник ФК "Энергетик-БГУ" (Минск)

А вот еще один знаковый персонаж в нынешнем ростере "Энергетика-БГУ". И, между прочим, капитан. 23-летний уроженец Марьиной Горки Александр Свирепа в команде проводит уже седьмой сезон. Количество матчей перевалило за 100. Таких называют клубной легендой.

Надеюсь, я за 6 лет в "Энергетике" набрал здоровья - до 40 лет доиграю. Очень хорошая база, тем более, чтобы играть в Высшей лиге, я думаю, что у меня сил достаточно, хватит. Александр Свирепа, капитан ФК "Энергетик-БГУ"

За весь игровой порядок и дисциплину в клубе отвечает мэтр белорусского тренерского цеха Анатолий Иванович Юревич. И вот как раз таки вокруг него в тренерском штабе собраны в прошлом серьезные игроки.

"Дает примеры какие-то, жизненные наставления, чтобы ты был человеком достойным, который представляет клуб и на поле, и за его пределами. Чтобы показывали, что мы культурные ребята, образованные, которые должны понимать смысл жизни", - рассказал о наставнике Александр Свирепа, капитан ФК "Энергетик-БГУ".

Павел Родненок 80-е провел в блестящем "Динамо". Богатая карьера в Беларуси у Николая Бранфилова и Артура Лесько. Качественный игровой отрезок в московском "Локомотиве" состоялся у Сергея Омельчука, и не только.



Наконец, Александр Павлов ровно 10 лет тому назад забил один из голов в ворота "Баварии". Игровой авторитет у тренерского штаба на высоте.

Объем работы может быть чуть больше, я могу предполагать, чем у других команд. Мы формируем состав по тому, что осталось в наличии, так скажем. Александр Павлов, тренер ФК "Энергетик-БГУ" (Минск)

Директор, Александр Захарченя, у которого богатый и жизненный опыт, и вот как раз в футболе, поверьте, мелочей не бывает. И даже таких.

Мне посчастливилось срочную службу проходить в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина, и с футболом я выступал непосредственно за Центр подготовки космонавтов. Александр Захарченя, директор РЦОР по футболу БГУ

"Реалии оказались таковы, что для существования коллектива, команды, клуба достаточно зеленого прямоугольника и все", - поделился Александр Павлов, тренер ФК "Энергетик-БГУ.

Александр Павлов еще добавил, что у них в клубе жесткие условия: мол, если учишься, значит надо учиться и совмещать две тренировки в день.





Этот молодой человек в родном Узбекистане рос среди своих национальных традиций. Футбол показывает схожий со школой узбекских форвардов. Они вообще на слуху. Чего только стоит Шомуродов из итальянской "Ромы"!

Звезду из не самого известного узбекского форварда сделал тренерский штаб "Энергетика". Бобир Абдихоликов из Узбекистана в этом году - главный голеадор белорусского футбола. Никто голов в сезоне больше него не наколотил. И вряд ли сделает это.

Еще один узбек, Жасур Яхшибоев, два год назад прошел школу "Энергетика", а прошлой осенью в составе "Шерифа" из Молдовы забивал "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу". Вы только представьте!

Есть большие шансы, что Бобир по завершении сезона отправится в серьезный клуб - на слуху даже немецкий "Ганновер", но не только он. В любом случае Беларусь останется у него в сердце - здесь он поверил в свои силы.

Футбольный клуб "Энергетик-БГУ" нынче особо на виду. О нем снимают сюжеты, пытаясь найти главные элементы футбольного успеха. И о нем спорят в соответствующих ток-шоу.