Футбольный клуб "Гомель" - главное открытие сезона-2021 в Высшей лиге

Футболисты борисовского БАТЭ выздоравливают, однако очки в матче 21-го тура розыгрыша Высшей лиги теряют. На "Борисов-Арене" ничья с "Ислочью" - 2:2. Три из четырех голов в этой игре были забиты с пенальти. В турнирной таблице борисовчане отстают от лидера "Шахтера" на 3 очка, однако у "горняков" есть в запасе три матча.



"Гомель" укрепляется в качестве одного из главных открытий сезона-2021 в Высшей лиге. Клуб, которым успешно руководит Иван Биончик, добился трудовой победы в гостях над жодинским "Торпедо-БелАЗ" 1:0. В таблице первенства гомельчане 5-ые. Большой материал о событиях 21-го тура смотрите в выпуске проекта АТН "Спорт-кадр" 31 августа на "Беларусь 5".