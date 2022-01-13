Футбольный клуб "Интер" стал обладателем Суперкубка Италии

Действующий победитель серии А - "Интер" - становится и триумфатором Суперкубка Италии: делает это на домашнем "Джузеппе Меацца". При счете 1:1 состоялся овертайм, в котором на 121-й минуте победу "Интеру" принес голевой удар Алексиса Санчеса.