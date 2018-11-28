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Футбольный клуб "Минск" покидает юношескую лигу УЕФА

В ответном матче второго раунда турнира белорусы снова уступили греческому ПАОКу 0:1. Отметим, что в первом тайме полузащитник хозяев Сергей Сазончик не реализовал пенальти. Во второй половине победный мяч за греков записал на свой счет нападающий Антонис Гайтанидис. К слову, в первой игре ПАОК также был сильнее - 1:0.

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