Футбольный клуб "Минск" возвращается

После двухнедельной паузы "горожане" проведут очередной матч чемпионата Беларуси по футболу. Соперник в 11-м туре - "Слуцк". "Сахарники", к слову, даже лидировали в чемпионате, но сейчас не могут победить в трех матчах подряд и занимают пятую позицию. "Минск" - во второй половине турнирной таблицы, у команды есть еще две игры в запасе. Прямая трансляция встречи начнется в 17:50 на "Беларусь 5".