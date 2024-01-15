ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Футбольный клуб "Реал Мадрид" - обладатель Суперкубка Испании

Мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка Испании. Накануне в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) королевский клуб разгромил своего принципиального соперника - "Барселону" - со счетом 4:1. Герой встречи - Винисиус Жуниор, который оформил хет-трик, к тому же успел сделать это еще до перерыва.

Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все