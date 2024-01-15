Футбольный клуб "Реал Мадрид" - обладатель Суперкубка Испании

Мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка Испании. Накануне в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) королевский клуб разгромил своего принципиального соперника - "Барселону" - со счетом 4:1. Герой встречи - Винисиус Жуниор, который оформил хет-трик, к тому же успел сделать это еще до перерыва.