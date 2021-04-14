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Футбольный клуб "Реал" сегодня постарается удержать комфортный перевес в четвертьфинальной битве с "Ливерпулем"
Самый титулованный клуб футбольной Лиги чемпионов - "Реал" - сегодня постарается удержать комфортный перевес в четвертьфинальной битве с "Ливерпулем". Неделю назад клуб Зинедина Зидана был убедителен в Мадриде - 3:1, после чего "мерсисайдцам" нужно забивать минимум два мяча на Туманном Альбионе. Удастся ли англичанам камбэк, узнаем из прямой трансляции на "Беларусь 5", начало в 21:50. А за 5 минут до полуночи также на спортивном канале вашему вниманию - ответное противостояние между дортмундской "Боруссией" и "Манчестер Сити", где первая встреча осталась за британцами - 2:1.
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