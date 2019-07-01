Футбольный клуб "Витебск" уступил борисовскому БАТЭ

Гол Стасевича и дубль Драгуна. И футбольный клуб "Витебск" крупно разбит борисовским БАТЭ. Поединок 13-го тура состоялся на "Борисов-Арене" и собрал 4,5 тысячи зрителей. В турнирной таблице БАТЭ отстает от лидирующего брестского "Динамо" на два балла. "Витебск" идет десятым.



