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Футбольный Кубок Беларуси - в руках "Немана". Хлесткие комментарии и разбор матча по голам
Решающая схватка в Жодино и футбольный праздник для Гродно. Их команда "Неман" вырвала в сезоне Кубок Беларуси. В финале обыграла "Ислочь" со счетом 2:0. Как прокомментировала разгромный результат команда Игоря Ковалевича? Победный танец и разбор матча - подробности у Максима Кембеля.
"Неман" - обладатель Кубка Беларуси по футболу
Давно жодинский стадион "Торпеда" не видел такого большого количества зрителей. Финал Кубка Беларуси по футболу вызвал настоящий ажиотаж. Практически под завязку заполнена местная арена, вмещающая чуть более 6 тыс. человек. Мощная торсида поклонников из Гродно приехала поддержать родной клуб.
"Ислочь" без поддержки также не осталась. На поле футболисты тоже старались не меньше, чем болельщики на трибунах. В первом тайме в этом деле больше всех преуспел Егор Зубович. На 32 минуте он вывел "Неман" вперед, 1:0.
Я думаю, что ни для кого не секрет, что "Неман" показывают отличную игру. И отсутствие Игоря Николаевича и Гулжигита Алыкулова в финале - это, конечно же, большой минус. И вот ребята, которые здесь на поле, они показывают это шоу, они продолжают его. Т.е. они борются за тех парней, которые на трибунах, которые не могут быть рядом с командой. Я когда-то говорил, что Игоря Николаевича нужно убирать с поста главного тренера. Это было года 3-4 назад, но беру свои слова назад. Он показывает, что он настоящий мужчина, он мужик.
Уже во втором тайме Павел Савицкий поставил точку в битве за трофей. 2:0 - "Неман" побеждает.
Я сказал, повторюсь, в этой игре у меня мужики играли. Скорее всего, Неман остановился бы в своем течении, чем мы проиграли "Ислочи".
Не только классный комментарий, но еще и хороший танец выдал Игорь Ковалевич.
Заветный трофей в руках футболистов "Немана".
Не смолкает гродненская торсида. Это значит, что "Неман" выигрывает Кубок Беларуси по футболу второй раз в своей истории. Первый успех случился в далеком 1993-м. Прямо сейчас парни Игоря Ковалевича пишут новую историю побед.
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