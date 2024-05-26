Футбольный Кубок Беларуси - в руках "Немана". Хлесткие комментарии и разбор матча по голам

Я думаю, что ни для кого не секрет, что "Неман" показывают отличную игру. И отсутствие Игоря Николаевича и Гулжигита Алыкулова в финале - это, конечно же, большой минус. И вот ребята, которые здесь на поле, они показывают это шоу, они продолжают его. Т.е. они борются за тех парней, которые на трибунах, которые не могут быть рядом с командой. Я когда-то говорил, что Игоря Николаевича нужно убирать с поста главного тренера. Это было года 3-4 назад, но беру свои слова назад. Он показывает, что он настоящий мужчина, он мужик.

Дмитрий, болельщик ФК "Неман" (Гродно)