Футбольный матч "Брентфорд" - "Манчестер Юнайтед" перенесен

Английская премьер-лига официально перенесла из-за вспышки коронавируса поединок 17-го тура между "Брентфордом" и "Манчестер Юнайтед". Это касается прежде всего "манкунианцев", которые изолированы со вчерашнего вечера на клубной базе. Новая дата проведения поединка будет объявлена позже. "Беларусь 5" в запланированное время покажет другую встречу чемпионата Англии. В 22:50 смотрите эфир матча между "Манчестер Сити" и "Лидсом".