Футбольный матч между "Минском" и "Слуцком" пройдет 1 июня

Матч 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге между командами "Минска" и "Слуцка" пройдет 1 июня на стадионе "Трактор" в 18 часов - об этом сообщает официальный сайт горожан. Ранее игра была запланирована на 30 мая.



