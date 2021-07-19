Футбольный матч между солигорским "Шахтером" и "Энергетиком-БГУ" перенесен

Матч 17-го тура чемпионата Беларуси по футболу между солигорским "Шахтером" и "Энергетиком-БГУ" перенесен. Об этом сообщает пресс-служба минского клуба. Причина - участие "горняков" в отборочном раунде Лиги конференций. Итого солигорчане пропустят три встречи кряду. Ранее в связи с участием в квалификации Лиги чемпионов клуб также просил о переносах поединков 15-го и 16-го туров. Напомним, команда Григорчука во втором отборочном раунде Лиги конференций сыграет с люксембургской "Фолой". Коллективы проведут две встречи: на стадионе в Венгрии и на арене в Люксембурге. Матч на "Строителе" не состоится из-за сложностей в авиасообщении.