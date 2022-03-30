ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Футбольный матч Нигерии и Ганы закончился погромами

Футбольный матч Нигерия - Гана закончился массовыми беспорядками. Сборная Нигерии не смогла пробиться в финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Фанаты восприняли это весьма болезненно: крушили все, что попадалось.

Напомним, Нигерия сыграла на своем поле в ответном матче с Ганой вничью со счетом 1:1. Гана вышла на чемпионат мира за счет гола на выезде.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все