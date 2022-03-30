Футбольный матч Нигерии и Ганы закончился погромами

Футбольный матч Нигерия - Гана закончился массовыми беспорядками. Сборная Нигерии не смогла пробиться в финал чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Фанаты восприняли это весьма болезненно: крушили все, что попадалось.