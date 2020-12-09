Футбольный матч остановлен из-за расистского высказывания арбитра

Матч между футбольными командами "Истанбул" и "Пари-Сен-Жермен" прервали из-за расистского высказывания бокового судьи. Румынский арбитр, объясняясь с игроками, назвал одного из тренеров "Этот черный". Сначала поле покинули турецкие спортсмены, а затем и французские. Реакция самого чернокожего тренера команды "Истанбул" также была крайне резкой. Ситуацию прокомментировал уже президент Турции Эрдоган, он назвал случившееся недопустимым. УЕФА после консультаций приняла решение в ближайшем будущем провести матч повторно, но уже с другой судейской бригадой.