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Футбольный матч "Витебск" - "Шахтер" в прямом эфире "Беларусь 5"

Станет ли солигорский "Шахтер" максимально близко ко второму кряду трофею в Высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу - узнаем совсем скоро. В Витебске стартовал поединок 27-го тура, в котором местный клуб постарается реабилитироваться послепоражения в игре с аутсайдером "Сморгонью" в прошлом туре. А "горняки" намерены продолжить побеждать под руководством Алексея Баги. "Беларусь 5" ведет прямую трансляцию матча, стартовый свисток в котором прозвучал совсем недавно.

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