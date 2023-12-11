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Футбольный сезон завершен - следим за хоккеем и интересуемся биатлоном вместе с рубрикой "Матчбол"

Баскетбольный "Минск" был максимально близок к своей первой победе в Единой Лиге ВТБ в этом сезоне. Команда Ростислава Вергуна в овертайме уступила "Астане" из Казахстана пять баллов, сегодня белорусы сыграют против "Енисея".

Больше спортивных событий - в рубрике "Мачтбол" (подробности в видео).

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