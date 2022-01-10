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Футбольный суперматч от "Ювентуса" и "Ромы" - 4:3
Объемный на события матч выдали футболисты "Рома" и "Ювентуса", и Жозе Моуринью вновь потерпел поражение. При этом римляне вели со счетом 3:1, но в результате свое преимущество растратили. 4:3 - "Ювентус побеждает", однако пока идет 5-м в таблице.
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