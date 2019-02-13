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Футбольный вторник стартовал первым матчем 1/16 финала Лиги Европы

Накануне футбольный вторник стартовал первым матчем 1/16 финала Лиги Европы: в Стамбуле местный "Фенербахче" оказался сильней "Зенита" 1:0. Слимани отличился после подачи углового. Поединок в Санкт-Петербурге пройдет 21 февраля.

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