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Г. Кондратьев прокомментировал поражение сборной Беларуси по футболу от сборной Чехии

Мы сделали все то, что можем на сегодняшний день, главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев похвалил своих подопечных за самоотдачу после минимального поражения от сборной Чехии в матче отборочного турнира чемпионата мира, 0:1.

"У нас чемпионат все-таки, темп невысокий. А здесь совсем другие скорости. Они это почувствовали. Им было очень тяжело. Я это видел. Но ребята через не могу играли, я их всех поблагодарил.
Георгий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси по футболу

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