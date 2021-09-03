Г. Кондратьев прокомментировал поражение сборной Беларуси по футболу от сборной Чехии

"У нас чемпионат все-таки, темп невысокий. А здесь совсем другие скорости. Они это почувствовали. Им было очень тяжело. Я это видел. Но ребята через не могу играли, я их всех поблагодарил.

Георгий Кондратьев, главный тренер сборной Беларуси по футболу