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Габриэль Рамос - лучший игрок четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу

Бразильский полузащитник жодинского "Торпедо-БелАЗа" Габриэль Рамос признан лучшим игроком четвертого тура чемпионата Беларуси по футболу по версии АБФФ. В победном домашнем матче с минским "Энергетиком-БГУ", который завершился со счетом 2:0, легионер забил и отдал голевую передачу.

Именно "Торпедо-БелАЗ" и "Энергетик-БГУ" - лидеры турнирной таблицы. У обеих команд по 9 очков. Аутсайдер розыгрыша - "Белшина". Лишь один пункт в активе. Пятый тур чемпионата стартует в четверг, 16 апреля.

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