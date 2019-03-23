3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в четвертый раз выиграли золото ЧМ по фигурному катанию
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в четвертый раз выиграли золото чемпионата мира по фигурному катанию среди танцевальных пар. Причем французская пара установила мировой рекорд по сумме баллов. Вторыми стали россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов, третьими - американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Белорусы Анна Кубликова и Юрий Гулицкий не смогли квалифицироваться в произвольную программу, заняв 22-ое место.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов