Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в четвертый раз выиграли золото ЧМ по фигурному катанию

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в четвертый раз выиграли золото чемпионата мира по фигурному катанию среди танцевальных пар. Причем французская пара установила мировой рекорд по сумме баллов. Вторыми стали россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов, третьими - американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Белорусы Анна Кубликова и Юрий Гулицкий не смогли квалифицироваться в произвольную программу, заняв 22-ое место.