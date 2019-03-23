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Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в четвертый раз выиграли золото ЧМ по фигурному катанию

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в четвертый раз выиграли золото чемпионата мира по фигурному катанию среди танцевальных пар. Причем французская пара установила мировой рекорд по сумме баллов. Вторыми стали россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов, третьими - американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью. Белорусы Анна Кубликова и Юрий Гулицкий не смогли квалифицироваться в произвольную программу, заняв 22-ое место.

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