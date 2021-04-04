Гаэль Монфис сделал предложение Элине Свитолиной

История любви, за которой следил весь теннисный мир, обрела новое романтическое развитие. После заявления о том, что время взять паузу в отношениях, Элина Свитолина и Гаэль Монфис рассказали у себя в соцсетях, что помолвлены - накануне француз сделал предложение первой ракетке Украины. Ранее пара восстановила совместный аккаунт в "Инстаграме".