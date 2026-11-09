Ганчаренко готовит 25 футболистов на решающие матчи против Сан-Марино и Албании

Сборная Беларуси по футболу начала подготовку к решающему циклу в рамках розыгрыша Лиги наций.

На заключительном отрезке футболисты сыграют против Сан-Марино и Албании. Под руководством главного тренера Виктора Ганчаренко тренируются 25 игроков.

Виктор Ганчаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу: "Мы так далеко не заглядываем. Нам сейчас важно сыграть матч в Сан-Марино, и мы ни в коем случае не должны заранее оценивать свои перспективы. Наша цель - активно отдать все силы игре, которая пройдет в четверг, 12 ноября, а уже после нее восстанавливаться. Понятно, что мы готовимся и к Албании, но пока все мысли только о Сан-Марино. Ведь и за Сан-Марино, и за Албанию дают одинаковые три очка".

Расписание у нашей сборной следующее: 12 ноября футболисты сыграют на выезде против Сан-Марино, 15 - белорусов ждет главный матч осени против Албании. Игра пройдет в Будапеште.