Главный тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Ганчаренко считает, что результат команды в Лиге наций - это шаг вперед. Об этом специалист заявил в эксклюзивном интервью телеканалу "Первый информационный". Напомним, белорусы заняли второе место в своей группе и вышли в плей-офф турнира, пропустив вперед лишь Албанию.

Виктор Ганчаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

"Я очень доволен отношением ребят на протяжении всего этого времени, это касается и наших контрольных матчей, и официальных матчей, потому что очень хорошая атмосфера была внутри, очень хорошая была заряженность всех ребят на результат, мы выполнили минимальную задачу, все-таки мы ставили задачу выйти из группы, у нас это получилось. Мы, нельзя забывать, тоже обошли сильную команду, которая у нас выше в рейтинге - это сборная Финляндии, но для первого шага это очень хороший момент".

20 ноября сборная Беларуси узнает соперника по стыковым матчам. В этот день пройдет жеребьевка в штаб-квартире УЕФА, в швейцарском Ньоне.