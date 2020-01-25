Чемпионат Европы по гандболу. В финале сойдутся Хорватия и Испания

Соперники белорусов по основному раунду чемпионата Европы по гандболу сыграют за золото турнира! Вчера в Стокгольме прошли полуфинальные матчи. Сначала хорваты и норвежцы выдали настоящее шоу. Балканцы вырвали победу на последних секундах второго овертайма 29:28. Во второй паре испанцы контролировали ход встречи со Словенией и добились успеха 34:32. Для пиренейцев нынешний финал Евро третий подряд. Главный матч турнира смотрите завтра в эфире спортивного канала в 18:30. Матч за бронзу - сегодня в половине девятого на "Беларусь 5. Интернет".



