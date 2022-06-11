Сборная Беларуси по гандболу 11 июня проведет товарищеский матч со сборной Китая

Гандбол с приставкой супер ожидает сегодня поклонников ручного мяча в спорткомплексе "Уручье". Сборная Беларуси в рамках товарищеской встречи сыграет против сборной Китая. Игра начнется в 15:00, телеканал "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире. Этим поединком команда Китайской Народной Республики завершит визит в Беларусь, а гандбольные федерации двух стран уже анонсируют продуктивные проекты, которые в скором времени начнут реализовываться.