Стартовый матч квалификации к чемпионату Европы-2022 для сборной Беларуси по гандболу перенесен

Встреча с итальянцами была запланирована на 4 ноября в Минске, но не состоится в связи с действующими в настоящее время ограничениями, связанными с пандемией коронавируса. Сейчас стороны согласуют новую дату проведения встречи. Матч же второго тура, где белорусы на выезде сразятся с Латвией, состоится, как и планировалось, 7 ноября. Также в нашем квартете выступают норвежцы.