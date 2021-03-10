Гандбол. Квалификация ЧЕ-2022. Беларусь - Италия

Сборная Беларуси по гандболу сегодня попытается догнать норвежцев в рамках отбора на чемпионат Европы 2022 года. Сегодня команда Юрия Щевцова примет команду Италии. Сейчас мы на втором месте турнирной таблицы 6-й группы, до лидера - Норвегии - 2 очка. А успех во встрече с Италией - отличная возможность сравняться со скандинавами по количеству набранных баллов. Матч пройдет на "Чижовка-Арене, вход свободный. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5", начало в 17:50.