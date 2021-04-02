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Гандбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. "Мешков Брест" уступил "Мотору"

"Мешков Брест" уступает "Мотору" в первом матче 1/8 финала гандбольной Лиги чемпионов. В Запорожье хозяева победили с преимуществом в два мяча - 32:30. В составе украинцев выступает 4 белоруса: разыгрывающий Борис Пуховский оформил 4 мяча, линейный Вячеслав Бохан - 3, Максим Бабичев покинул площадку без голов, наш голкипер Иван Мороз совершил 3 сейва и пропустил 15 мячей. Самым результативным же в составе брестчан стал Максим Баранов, правый крайний нанес 9 результативных бросков. Ответная игра - 8 апреля в Бресте.

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