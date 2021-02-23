Гандбол. Лига чемпионов. Матч "Мешков Брест" - "Порту" перенесен

Матч группового этапа гандбольной Лиги чемпионов "Мешков Брест" - "Порту", который был намечен на завтра, перенесен на неопределенный срок. По сообщениям португальской прессы, во время домашней тренировки "драконов" голкипер команды Альфредо Кинана перенес остановку сердца. На данный момент 32-летний спортсмен введен в искусственную кому. Врачи борются за его жизнь.