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Гандбол. Лига чемпионов. Матч "Мешков Брест" - "Порту" перенесен

Матч группового этапа гандбольной Лиги чемпионов "Мешков Брест" - "Порту", который был намечен на завтра, перенесен на неопределенный срок. По сообщениям португальской прессы, во время домашней тренировки "драконов" голкипер команды Альфредо Кинана перенес остановку сердца. На данный момент 32-летний спортсмен введен в искусственную кому. Врачи борются за его жизнь.

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