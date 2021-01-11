Гандбол. Объявлен состав сборной Беларуси на чемпионат мира - 2021

И все-таки без опытнейшего Бориса Пуховского. Главный тренер национальной сборной Беларуси по гандболу Юрий Шевцов объявил состав на чемпионат мира, который стартует уже на этой неделе, и не включил туда ветерана. В остальном список выглядит без сенсаций. Первый поединок у нашей команды 14 января, нам предстоит встречаться с Россией.