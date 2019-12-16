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Гандбол. В 19:50 вместе переживаем за БГК имени Мешкова

Сегодня в 19:50 вместе переживаем за БГК имени Мешкова. Брестчане в SEHA-лиге на выезде сыграют с прямым конкурентом за место в финале "Загребом". Прямая трансляция на "Беларусь 5".

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