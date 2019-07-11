Гандболист Алексей Гайса продолжит карьеру в Латвии

Один из лидеров гандбольного клуба "Машека" Алексей Гайса продолжит карьеру в Латвии. Игрок подписал контракт со второй командой минувшего сезона - рижским "Целтниексом". Этот клуб также выступает в Балтийской лиге. Туда же планирует заявиться и бывший клуб Гайсы - могилевский "Машека".