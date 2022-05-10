Гандболист сборной Беларуси Артем Кулак продлил контракт с "Чеховскими медведями"

Гандболист сборной Беларуси Артем Кулак продолжит выступать за "Чеховских медведей" до 2024 года. Разыгрывающий подписал с командой новый контракт.

Отметим, что за "Чеховских медведей" Кулак выступает уже два года и в нынешнем сезоне близок к выходу в финал Суперлиги России.