Гандболистки "БНТУ-БелАЗ" во второй раз выиграли Суперкубок Беларуси

По традиции новый сезон в белорусском гандболе начался с матча за Суперкубок страны, и первыми трофей разыграли женские команды. В этом случае никаких сюрпризов. В титульном поединке встретились "БНТУ-БелАЗ" и "Гомель" - два непримиримых соперника и два лучших клуба на внутренней арене. Первый тайм целиком и полностью остался за "БНТУ-БелАЗ". Главное доказательство - цифры на табло. После получаса счет 20:14.

В начале второго тайма "Гомель" начал давить и, что самое главное, забрасывать мячи.



Константин Шароваров, главный тренер ГК "БНТУ-БелАЗ": "Здорово сыграли первый тайм, безусловно. Если бы он еще продолжился, наверное, поиграли. А перерыв немножко сбил темп, появилась некоторая неуверенность. И просто вышли, совершили много ошибок именно технического плана (передачи неточные, выбросили в аут) - то, чего не должно быть. Было бы понятно, если бы не забили (было и это). Но все равно, я считаю, что больше технического брака, который не должен быть".

Но как бы гости не старались, догнать политех у них не получилось - 37:33. "БНТУ-БелАЗ" второй раз в истории выиграл Суперкубок.

Теперь ждем матч за Суперкубок страны среди мужских команд. Поединок пройдет в субботу, 5 сентября. В Бресте "Мешков" будет принимать минский СКА. Начало встречи в 17:30.