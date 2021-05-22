Гандболистки БНТУ-БелАЗ заняли 3-е место в розыгрыше Кубка Беларуси

Сегодня в Бресте завершается решающий этап 24-го розыгрыша Кубка Беларуси. Клуб из Минской области уверенно победил "Городничанку" со счетом 36:28. А вот главный трофей в эти минуты оспаривают "Гомель" и "Виктория-Берестье". Прямая трансляция - на телеканале "Беларусь 5".





