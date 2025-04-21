Гандболисты "СКА-Минск" - победители юношеского турнира на призы олимпийского чемпиона Барбашинского

В Ошмянах завершился 11-й турнир на призы олимпийского чемпиона Андрея Барбашинского. Бронзовые медали в этом году завоевала дружина Гродненской области, серебро у команды из города Чехов, а вот чемпионами стали гандболисты "СКА-Минск".

Восемь команд из Беларуси и России на протяжении 4 дней сражались за главный трофей.

Турнир на призы олимпийского чемпиона по гандболу Андрея Барбашинского уже давно стал одной из визитных карточек Белорусской федерации гандбола. Проходит он в родном городе чемпиона - Ошмянах. В этом году сюда своих юных гандболистов привезли ведущие школы Беларуси и России.

Турнир проходит в красавце-спорткомплексе. Кстати, Ошмянская детская юношеская спортивная школа названа в честь Андрея Станиславовича. А олимпийский чемпион лично участвует в организации соревнований.

Андрей Барбашинский, олимпийский чемпион по гандболу: "Здесь все цивилизованно. Пускай это не топ ВИП, но дети под присмотром, дети накормлены, дети отдыхают, ну и, соответственно, совмещают приятное с полезным, находясь в этом прекрасном структурно-познавательном комплексе".

И гости турнира на призы Андрея Барбашинского это ценят. А вообще, конечно же, соревновательная практика и бесценный опыт для этих юных гандболистов - главная цель.

Среди почетных гостей старта и первый тренер Андрея Барбашинского Виктор Ромулевич. Он уже на пенсии, но все так же живет гандболом.