3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Гандболисты Беларуси и России проведут второй товарищеский матч - прямая трансляция на "Беларусь 5"
Гандбольная суперсерия между сборными Беларуси и России продолжится сегодня в Гомеле. Напомним, в среду, 1 ноября, команды уже встречались в Могилеве, и тогда хозяева площадки были сильнее - 32:28. А после этого поединка главный тренер команды Юрий Шевцов отметил, что в некоторых компонентах можно добавлять. Получится ли сегодня развить успех на юге страны, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало в 16:50. А заключительный матч сборные проведут в воскресенье, 5 ноября, в минском дворце спорта "Уручье".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе