Гандболисты Беларуси и России проведут второй товарищеский матч - прямая трансляция на "Беларусь 5"

Гандбольная суперсерия между сборными Беларуси и России продолжится сегодня в Гомеле. Напомним, в среду, 1 ноября, команды уже встречались в Могилеве, и тогда хозяева площадки были сильнее - 32:28. А после этого поединка главный тренер команды Юрий Шевцов отметил, что в некоторых компонентах можно добавлять. Получится ли сегодня развить успех на юге страны, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Начало в 16:50. А заключительный матч сборные проведут в воскресенье, 5 ноября, в минском дворце спорта "Уручье".